رياضة | نجم يوفنتوس يقترب من الكامب نو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يقترب من الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي برشلونى الإسباني إلى اتفاق مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانتش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قد تم الاتفاق ما بين اللاعب ميراليم بيانتش نجم وسط يوفنتوس ونادي برشلونة، على عقد مدته 4 سنوات يبرم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

وقالت الصحيفة أن المتبقي لإبرام الصفقة هو الاتفاق بين يوفنتوس وبرشلونة على اللاعبين الآخرين الذين سيتم إدخالهم في صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة على رغبة إدارة نادي يوفينتوس على تواجد اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش ضمن صفقة الانتقال.

يذكر أن بيانتش حاول الرحيل عن النادي الإيطالي العام الماضي لكن إدارة السيدة العجوز تمسكت باللاعب، أما الآن فقد عرضت اللاعب على قائمة البيع وأبدت أندية مثل سان جيرمان الإيطالي ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب.