- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غروس يتأثر بإحباط مرتضى منصور والأهلي.."لن أذهب إلى الملعب مرة أخرى"! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استسلم مدرب الأهلي السعودي والزمالك المصري السابق، السويسري كريستيان غروس للحظ العاثر الذي رافقه منذ الفوز مع فريق "القلعة البيضاء" بكأس الكنفدرالية في موسم 2018-2019، وأعلن اعتزاله التدريب رسميا، بعد 32 عاماً قضاها في المنطقة الفنية.
وقال غروس (65 عاماً) لشبكة "إس.آر.إف" السويسرية، الأحد: "سأتوقف عن التدريب.. لن أذهب إلى الملعب مرة أخرى".
وكان المدرب السويسري قد أقيل من منصبه مرتين في غضون أربعة أشهر، الأولى في أكتوبر الماضي، على يد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي دخل معه في صدامات عدة والحادثة الشهيرة بينهما على منصة التتويج بكأس الكنفدرالية حين كان مرتضى غاضباً للغاية من المدرب رغم الفوز ببطولة، وطلب من المدرب لاحقاً المغادرة من الملعب إلى الطائرة ومعه مغلف إقالته، والمرة الثانية كانت في فبراير الماضي بقرار من نادي أهلي جدة الذي لم يحقق مع غروس نتائج إيجابية فتم الاستغناء عنه.
وشكل مرتضى منصور ضغطاً كبيراً على غروس حين كان مدرباً للزمالك إذ لم يكن يثق في قدراته تماماً حتى أنه تدخل في تشكيل الفريق وطريقة اللعب وتحديداً بالشوط الثاني للمباراة النهائية للكأس الأفريقية، بحسب ما أعلن عنه رئيس الزمالك بعد التتويج باللقب.
ويبدو أن المعاناة التي عاشها غروس في الزمالك وأهلي جدة أجبرته على إيقاف مسيرته التدريبية (فاز فيها بـ15 بطولة)، ودرب خلالها أيضاً أندية عريقة بحجم توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري، وشتوتغارت الألماني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غروس يتأثر بإحباط مرتضى منصور والأهلي.."لن أذهب إلى الملعب مرة أخرى"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.