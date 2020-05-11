شكرا لقرائتكم مصطفى عبده: رفضت خوض انتخابات الأهلي ضد محمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق بالدور الذي قام به محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.
وأكد مصطفى عبده خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه شكل ثنائي قوي مع محمود الخطيب خلال 15 عام في الأهلي، وكلا منهما ساهم في صناعة العديد من الأهداف للفريق.
وأضاف:"أنه رفض الدخول في قائمة محمود طاهر ضد محمود الخطيب، لأنه كان يرى أن الجهة الإدارية في تلك الفترة تقف أمام طاهر ومن مصلحة النادي تواجد الخطيب رئيسا في تلك الفترة.
وأشار إلى أنه وقفت مع الخطيب في الانتخابات من أجل الأهلي، ومحمود طاهر عمل انجازات كبيرة لكن و اجهه بعض المشاكل، وأن الخطيب كان وما زال الفضل لإدارة الأهلي في الفترة الحالية، واستطاع ان يوفر الاستقرار للفريق ويستقدم لاعبين كبار ومدرب جيد".
واحتفل النادي الأهلي منذ أشهر بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.
ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.
مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.
وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.
وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.
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