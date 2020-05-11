مصطفى عبده: رفضت خوض انتخابات الأهلي ضد محمود الخطيب

جدة - عمرو شويل أشاد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق بالدور الذي قام به محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وأكد مصطفى عبده خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه شكل ثنائي قوي مع محمود الخطيب خلال 15 عام في الأهلي، وكلا منهما ساهم في صناعة العديد من الأهداف للفريق.

وأضاف:"أنه رفض الدخول في قائمة محمود طاهر ضد محمود الخطيب، لأنه كان يرى أن الجهة الإدارية في تلك الفترة تقف أمام طاهر ومن مصلحة النادي تواجد الخطيب رئيسا في تلك الفترة.

وأشار إلى أنه وقفت مع الخطيب في الانتخابات من أجل الأهلي، ومحمود طاهر عمل انجازات كبيرة لكن و اجهه بعض المشاكل، وأن الخطيب كان وما زال الفضل لإدارة الأهلي في الفترة الحالية، واستطاع ان يوفر الاستقرار للفريق ويستقدم لاعبين كبار ومدرب جيد".