شكرا لقرائتكم بعد تصريح هانى زادة.. هل يستحق مصطفى محمد 170 مليون جنيه ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الجدل بعد تصريحه مع سيف زاهر على قناة "أون تايم سبوتس 1" والذى أكد فيه أنه الأبيض لن يفرط في مهاجمه مصطفى محمد بأقل من 10 ملايين يورو أي ما يعادل 170 مليون جنيه مصري.

الخليج 365 يسلط الضوء على أرقام مصطفى محمد مع الزمالك وهل يستحق هذا المبلغ بالفعل..

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شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصري والأفريقي وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري.