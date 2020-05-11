شكرا لقرائتكم مصطفى عبده: كنت أتمنى بقاء أحمد فتحي في الأهلي لنهاية المشوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق أنه كان يتمنى بقاء أحمد فتحي في الأهلي لنهاية المشوار.

أضاف مصطفى عبده خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الاعلامي سيف زاهر: "احمد فتحي قدم كل شئ للأهلي طيلت مسيرته في السنوات الماضية لذلك كنت أتمنى بقائه لنهاية مشواره في الأهلي والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال مصطفى عبده: ان احمد فتحي من حقه اتخاذ القرار الذي يناسبه واتنى له التوفيق في القادم.

احتفل النادي الأهلي منذ أشهر بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.

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ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.

مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.

وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.

وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.