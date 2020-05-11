شكرا لقرائتكم مصطفى عبده: شريف اكرامي اتخذا القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق أن شريف إكرامي حارس الفريق اتخذ القرار الصحيح بعدم الاستمرار في النادي بعد انتهاء فترة تعاقده.

وقال مصطفى عبده خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر:" شريف اكرامي اتخذ القرار الصحيح وكنت اتمنى ان يستمر فتحي مع الأهلي". وأضاف، أنه يتمنى استمرار حسام عاشور حتى نهاية مسيرته الكروية في الأهلي، مشيرا إلى أنه قدم الكثير للفريق طوال الفترة الماضية.

واحتفل النادي الأهلي منذ أشهر بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.

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ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.

مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.

وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.

وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.