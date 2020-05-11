مبارزة افتراضية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اليوم الاثنين بطولة المبارزة الافتراضية الأولى ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني، ويخصص اليوم الأول لبطولة المبارزة «الفلوريه» والثاني لبطولة السابر والثالث لبطولة الآيبيه، التي سيتم تحكيمها لكل لاعبة عن مجموعة مهارات مركبة تؤديها اللاعبة بشكل تسلسلي.

وتشارك في البطولة أندية بني ياس وشباب الأهلي والوحدة والفجيرة ومركز العين للمبارزة ونادي الصيد المصري ونادي الكويت العربي، إلى جانب مبارزات نادي الشارقة لرياضة المرأة، كما تشارك لاعبتان عالميتان هما التونسية ايناس بوبكري والروسية آنا سيفاكوفا، ويدير المنافسات لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني. ويتضمن البرنامج أيضاً مبادرة المشي 5000 خطوة يومياً.

وأكدت ميثاء بن ضاوي مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة أن بطولة المبارزة في الملتقى الرمضاني تمثل تحدياً جديداً لمحبّات هذه الرياضة التي أخذت مكانتها وسط الرياضات في الدولة، وتنفيذ برنامج الملتقى الرمضاني يسير وفق المخطط له من أجل إثراء الساحة الرياضية الافتراضية وسط الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم المتمثل في تداعيات وباء كورونا، ونأمل أن يحقق الملتقى التفاعل الإيجابي.