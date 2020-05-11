مسابقة لتلخيص كتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام بالتعاون مع مبادرة شكراً لعطائك مسابقة تلخيص كتاب عن بعد، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على القراءة أثناء فترة الحجر المنزلي ،وأكد سالم عبيد الميالة عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي، أن النادي أطلق المسابقة في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، حيث خصصت المسابقة لتلخيص رواية الجريمة والعقاب الجزء الأول للكاتب العالمي دوستويفسكي.

وأكد الميالة أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل: المركز الأول جهاز لوحي آيباد ومبلغ مالي والثاني جهاز لوحي والثالث هدية عينية وكذلك شهادات مشاركة وتقدير لجميع المشاركين.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 65 مشاركاً ومشاركة ويعتبر هذا الرقم إنجازاً كبيراً ولا سيما أن عدد صفحات الرواية يتجاوز 450 صفحة، حيث تقوم لجنة التحكيم بفرز المشاركات و قراءة الملخصات الواردة للإعلان عن الفائزين.