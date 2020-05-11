ميلوني يجري عملية جراحية ويغيب لشهرين ونصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى البرازيلي ماركوس ميلوني لاعب الشارقة عملية جراحية في الركبة، أمس الأول السبت، ويحتاج اللاعب إلى شهرين ونصف قبل العودة إلى الملاعب، بحسب ما أفاد به طبيب الفريق الجزائري محمد العربي.

وعلم «الخليج الرياضي» أن الإصابة قديمة، وتجددت خلال الفترة الماضية، وأن الكشف الطبي الذي خضع له قبل التعاقد مع الشارقة لم يكشف عن الإصابة، كما أنه كان مواظباً في التدريبات نظراً لحاجة الفريق إليه.