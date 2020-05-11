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تشكيك في مباراة قديمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الهولندي جوس هيدينك إن مباراة نصف نهائي بين فريقه وبرشلونة عام 2009 ربما تم التلاعب بها، وخسر «البلوز» المباراة بعد قرارات مثيرة للجدل من الحكم توم هينينج أوفربو وعلق هيدينك في مقابلة مع زجو سبورت: «كان أسوأ تحكيم رأيته في حياتي، فوجئت بأداء الحكم لأنه كان يقدم أداء مثالياً في المباريات السابقة، هل كان هذا أسوأ تحكيم شاهدته في حياتي؟ نعم، أعتقد ذلك. كانت هذه المباراة الوحيدة التي شككت في وجود تلاعب فيها».

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