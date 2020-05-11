شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثالثة في برايتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبي الفريق، وذلك عشية اجتماع للبحث في احتمالات استئناف الموسم. وقال باربر: على الرغم من كل الاجراءات التي اتخذناها على مدار الأسابيع الأخيرة، حيث لم يقم أي من اللاعبين بتدريبات بالحد الأدنى، فقد تبين إصابة لاعب جديد في صفوفنا بفيروس كورونا.

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