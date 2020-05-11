مواجهات حاسمة في «بلاي ستيشن» ناشئة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام مساء اليوم الاثنين مباريات نصف نهائي بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، التي تنظمها ناشئة الشارقة، تحت شعار «لنتحدى»، ضمن مبادراتها في التعلم عن بعد، عبر منصة الاتصال المرئي «زوم».

ومن جهته، عبّر خليل الحوسني المنتسب لمركز ناشئة خورفكان عن سعادته للمشاركة في البطولة التي وصفها بالرائعة، لأنه استمتع فيها بقضاء أوقات ترفيهية مع زملائه.

وقال: تعلمت من لعبة البلاي ستيشن لكرة القدم الكثير من المهارات، حيث ساعدتني على تنمية مهاراتي في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مهارات تصويب الكرة إلى لاعبي الفريق، والحركة في الملعب.

يذكر أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمامهم في إبراز مواهبهم عبر الألعاب الإلكترونية المفضلة إليهم، التي اعتادوا على ممارستها في مراكز ناشئة الشارقة، وذلك من خلال تواجدهم في المنزل، وفي أجواء تنافسية، إضافة إلى تأهيل المنتسبين لإجادة استخدام منصات التواصل المرئي، لمواكبة التحول الرقمي وتطوير قدراتهم في مجال تقنيات الاتصال.