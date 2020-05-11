شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تعلن إصابة 5 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، إن خمسة لاعبين في البطولة جاءت نتائج فحوصهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابية منذ أن بدأت الأندية في فحص اللاعبين والطواقم الفنية الأسبوع الماضي للتأكد من حالتهم الصحية.
وقالت الرابطة إن هؤلاء اللاعبين لن يغادروا منازلهم حيث سيواصلون تدريباتهم الفردية قبل إعادة فحصهم مرة أخرى «خلال الأيام القليلة المقبلة» لتحديد مدى إمكانية عودتهم لمراكز التدريب التابعة لأنديتهم من عدمه.
واستأنف الكثير من الأندية ومنها برشلونة التدريبات الفردية تمهيداً للعودة للنشاط الكروي من جديد، ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد التدريبات اليوم الاثنين،بينما عبرت الرابطة عن أملها في عودة المباريات الرسمية من جديد بحلول يونيو /حزيران المقبل بدون جمهور.
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