محمد بن ثعلوب يشيد باستضافة"الشارقة للدفاع عن النفس " للبطل رشوان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بمبادرة مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس،باستضافة لاعب الجودو المصري الأسطوري محمد رشوان، أحد أبرز أبطال العرب العالميين في مجال اللعبة،للمشاركة في البرنامج الرمضاني الرياضي الذي ينظمه النادي «عن بعد».

ويتمتع رشوان بسمعة طيبة رافقته بعد حصوله على ميدالية (الأخلاق الفاضلة) في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984،والتي غيرت مجرى حياةالبطل العربي في رياضة الجودو.

وكان رشوان قد لعب مباراته النهائية في الأولمبياد أمام البطل الياباني ياسوهيرو يامشيتا،الذي كان يعاني إصابة في قدمه، وكانت فرصة لرشوان أن ينال الميدالية الذهبية التي يحلم بها طوال حياته كحال كل الرياضيين ،لكنه رفض أن يلعب على إصابة منافسه أو استغلال تلك الظروف غير المتكافئة ، وتمسك بالقيم الإنسانية، وخسر بشرف، إلا أن هذه الخسارة كانت بمثابة انطلاقته الحقيقية،والتي نال عقبها إشادة العالم بأخلاقه الرياضية،ليحصل نتيجة ذلك السلوك على ميدالية الروح الرياضية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة«اليونيسكو».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي بأن مشاركة البطل رشوان في البرنامج الرمضاني الرياضي الذي ينظمه نادي الشارقة المتطور «عن بعد»، جدير بالاهتمام نتيجة تلك التجربة الرائدة التي ستنعكس ايجابياتها على فرق الشارقة الرياضية، والمنطقة والمنتخبات الوطنية للجودو خلال المستقبل القريب وذلك عقب الانتهاء من أزمة جائحة كورونا.