شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النعيمي يطمح لرئاسة لجنة حكام اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو علم «الخليج الرياضي» أن الحكم المونديالي محمد راشد النعيمي (40 عاماً) ينوي الترشح لعضوية اتحاد كرة اليد في الانتخابات القادمة عبر ناديه دبا الحصن، على أن يكون في حال فوزه مرشحاً لرئاسة لجنة التحكيم.

ويعتبر محمد النعيمي الحائز على جائزة الشيخ خليفة للتميز الرياضي وجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي من أفضل حكام كرة اليد في الدولة من خلال تمثيله للدولة في نهائيات كأس العالم 6 مرات في السويد وإسبانيا واليونان ومصر وكوريا الجنوبية وكأس العالم للأندية وأولمبياد لندن 2012 إلى جانب قيادته للعديد من البطولات الآسيوية للأندية وللمنتخبات والبطولات الخليجية ونهائيات الكؤوس والدوري في المنطقة الخليجية، وأدار نهائيات الكؤوس في الدولة 9 مرات.

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