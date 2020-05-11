«الشارقة للدفاع عن النفس» يستضيف بطل التايكواندو أحمد أبوغوش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عند الساعة العاشرة والربع مساء غد الاثنين الحلقة الثانية من المجلس الرمضاني والذي ينظمه عن بعد، ويستضيف البطل الأردني أحمد أبوغوش الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في التايكواندو.

يأتي تنظيم المجلس الرمضاني وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي وضمن توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس ومتابعة لجنة التخطيط الاستراتيجي وإشراف اللجنتين الإعلامية والثقافية للنادي. وستبث حلقة اليوم على حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي بالتعاون مع قناة الشارقة الرياضية.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بمبادرة مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، باستضافة لاعب الجودو المصري محمد رشوان، أحد أبرز أبطال العرب العالميين في مجال اللعبة، للمشاركة في البرنامج الرمضاني الرياضي الذي ينظمه النادي «عن بعد».