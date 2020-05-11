«مساندة» تنجز 50% من مشروع أكاديمية فاطمة بنت مبارك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إنجازها نحو 50% من أعمال مشروع إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها تنفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 14000 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 157.8 مليون درهم، وذلك لمصلحة مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت «مساندة» أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، معتزمة إنجاز المشروع بالكامل في الربع الأخير من العام الجاري 2020، لافتة إلى أن نحو 500 عامل ومهندس واستشاري يعملون على مدار الساعة لإنجاز كافة أعمال المشروع في الموعد المُحدد وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

ويأتي المشروع في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو إيجاد بيئة رياضية مثالية تُشجع إقبال المرأة على ممارسة الرياضة، وتُحفزها على العيش بنمط حياة صحية سليمة، لكون المرأة عماد الأسرة والقدوة الحسنة لبناء أجيال قادرة على صنع مستقبل أفضل في جميع المجالات.

وأوضحت «مساندة» أن مشروع إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية يشمل إنشاء وتطوير مبنى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بما في ذلك المرافق والمكاتب الإدارية، وتصميم وإنشاء ملعب لكرة القدم، ومضمار خارجي لألعاب القوى، إضافة إلى إعداد وتجهيز شاطئ ترفيهي خاص للسيدات يتمتع بالخصوصية الكاملة لتوفير مناخ مستقل بما يتيح عزل الشاطئ عن القناة المائية واتصاله معها في آن واحد، فضلاً عن تنفيذ أعمال تنسيق الحدائق والممرات الخارجية والتي تم تصميمها بطابع مميز يعكس مدى تقدم ورقي التطور الحضاري بإمارة أبوظبي وما يتناسب مع مكانة المرأة الإماراتية ودورها الفعال بالدولة.

وأكدت «مساندة» حرصها على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، إضافة إلى سعيها المتواصل نحو تحقيق التنمية المستدامة، ووضع بصمات متميزة لجميع المشاريع التي تنفذها، فضلاً عن تبني حلول إبداعية مستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس، وتطبيق أعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أن جميع مواد المشروع قابلة لإعادة التدوير.

ويسهم المشروع في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع وللرياضة بصفة عامة وللسيدات بشكل خاص بما يساعد على رفع مستوى لياقتهم البدنية من خلال ممارسة الرياضة، وأيضاً العمل على بناء مجتمع متوازن بدنياً وصحياً من خلال تأهيل المرأة رياضياً، وتعزيز مكانتها على خريطة الرياضة محلياً وعربياً وعالمياً.

من جهته، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على أهمية المشروع انطلاقاً من الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة في المجتمع، وحرصها على توفير جميع الإمكانات والمقومات الداعمة لاستدامة تميزها بكافة المجالات ومنها قطاع الرياضة.

وقال العواني: «المشروع يمثل تحفة رياضية جديدة للمنشآت الرياضية في أبوظبي، ومفخرة للبنيان العمراني العصري، كما يشكل محطة باهرة في مسار عمليات التطوير للحركة الرياضية النسائية، لما فيه من فرص متكاملة للمرأة من أجل مواصلة رحلتها وعطائها الكبير في المجتمع والتعبير عن شغفها الرياضي».

وتوجه العواني بالشكر لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» والشركاء الاستراتيجيين لدورهم الكبير في دعم مسيرة المشروع بكافة مراحله الإنشائية.