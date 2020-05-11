«الإمارات للدراجات» يمدد عقد بوجاتشار حتى 2024



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات تمديد عقده مع الدراج السلوفييني تادي بوجاتشار حتى موسم 2024. وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات: يتمتع فريق الإمارات بخطة طويلة الأمد، ويسعدنا أن نحظى بموهبة شابة متميزة مثل تادي للمساهمة في مشروعنا، ما زال فريقنا حديث العهد نسبياً، إلا أنه يتمتع بطموح لا يقتصر على تحقيق الفوز في أبرز السباقات العالمية فحسب، حيث يلتزم الفريق التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي في دولة الإمارات وأنا أثق بقدرات تادي على مساعدتنا في كلا الهدفين، فجميعنا في فريق الإمارات نعشق رياضة الدراجات ونحب دراجينا.

وقال تادي بوجاتشار: يسرني أن أتمكن من مواصلة العلاقة المثمرة مع فريق الإمارات، حيث بدأت مسيرتي كدراج محترف مع هذا الفريق، وأشعر بالراحة لتواجدي مع الجميع فيه. كما أنني أؤمن بقدرات الفريق، وأرغب في أن أكون جزءاً من مشروعه الطموح. ستكون السنوات الخمس المقبلة مهمة جداً بالنسبة للفريق ولمسيرتي الرياضية، وآمل أن تكون مرحلة مثمرة لكلينا معاً.