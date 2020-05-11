مواجهات قوية بين منتسبي ناشئة الشارقة في بطولة «فيفا 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام مساء غدٍ الاثنين مباريات نصف نهائي بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، التي تنظمها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلةً في مركز ناشئة خورفكان، تحت شعار «لنتحدى»، ضمن مبادراتها في التعلم عن بعد.

وأسفرت مباريات دور الثمانية عن فوز خلفان محمد المر من مركز ناشئة خورفكان على محمد العبدولي من مركز ناشئة واسط بنتيجة 6-5 كما تغلب خليفة فهد النقبي من مركز ناشئة خورفكان على فايز محمد من مركز ناشئة واسط برباعية نظيفة، وتفوق محمد أنور من مركز ناشئة واسط على أحمد سامي من مركز ناشئة خورفكان بنتيجة 7-1، فيما فاز خليل الحوسني من مركز ناشئة خورفكان على محمد إبراهيم من مركز ناشئة واسط بنتيجة 8-2، بينما فاز خليفة يعروف من مركز ناشئة دبا الحصن على سيف هاشل من مركز ناشئة كلباء بنتيجة 4- صفر ، وحقق عبد الله النقبي من مركز ناشئة كلباء الفوز على سعيد الشامسي من مركز ناشئة واسط بنتيجة7-5، وفاز محمد حسن من مركز ناشئة واسط على عبد الله طه من المركز ذاته بنتيجة 4-0، إضافة إلى فوز سلطان فهد من مركز ناشئة خورفكان على حمد جمعة من مركز ناشئة واسط بنتيجة 8-1.