وليد سليمان: مبادئ الأهلي يجب تدريسها في المناهج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أكد وليد سليمان جناح الأهلي المصري أن فريقه الأحق بالدوري حال تم إلغاء المسابقة؛ بسبب الفارق الكبير بالنقاط الذي يصب في صالح الأحمر.

وكان الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري بـ49 نقطة من 17 لقاء، بفارق 16 نقطة عن ملاحقه المقاولون الذي لعب مباراة أكثر، قبل أن تتوقف البطولة في منتصف مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: «استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، هو الهدف الرئيسي للجيل الحالي»، مرجعاً أسباب غياب التتويج في الفترات الماضية، للأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، والإدارات، والأجهزة الفنية».

وأشار اللاعب الذي تلقبه الجماهير بالحاوي، إلى أنَّ المدرب الحالي رينيه فايلر، يشبه البرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الأهلي التاريخي) في الصرامة والتركيز في التدريبات.

وشدد على أنَّ رحيل حسام عاشور، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، لن يؤثر في مسيرة الفريق؛ لأن الأهلي لا يقف على لاعب، لكنهم بالتأكيد ثلاثي مميز، وقوي للغاية».

وختم: «لابد أن يُدرَّس الأهلي في المناهج الدراسية. في الأهلي تتعلم القتال على البطولات، والروح، والعزيمة، وكلها أمور تؤثر في بناء الشخصية. تعلمت في الأهلي أن يكون لي مبدأ».

في سياق آخر، كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عدم وصول عروض رسمية أو شفهية للمغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأبيض، حتى اللحظة الجارية، وذلك حتى يتم دراسة تلك العروض، وجاء هذا التوضيح من جانب مسؤولي الزمالك، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية، عن أن النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أبدى موافقته على الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، وتحديداً فريق طرابزون سبور.

وذكرت صحيفة «Ajans Spor» التركية، أن بن شرقي وافق على الانتقال لصفوف طرابزون سبور في الميركاتو المقبل، بعد حديثه مع مواطنه مروان دا كوستا، خلال الأيام الماضية، مضيفة، أن النادي التركي استخدم المدافع المغربي دا كوستا كوسيط، من أجل إقناع نجم الزمالك بالموافقة على العرض.