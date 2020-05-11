نادي خورفكان يدشن وحدة العلاج الطبيعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

دشن نادي خورفكان وحدة العلاج الطبيعي التي تخدم قطاع المراحل السنية في كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية، كما حرصت إدارة النادي على تجهيز الوحدة العلاجية بمعدات تعد الأفضل والأحدث وفقاً للمواصفات العلمية والطبية، من أجل الإسهام في تخفيف نفقات العلاج الخارجي، وتحسين بيئة وإجراءات العلاج للاعبي النادي على مختلف فئاتهم السنية.

وأكد سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة حرص ناديه على تحديث وتطوير البنية التحتية وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها إدارة النادي، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود المقدرة، والوقوف على احتياجات الأندية، وكشف عن اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الملعب الرئيسي والصيانة بالنادي، مبيناً أنهم في انتظار إكمال بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات، ورصف الطرق الداخلية إلى جانب تصريف مياه الأمطار، وربطها بالشبكة القومية لمدينة خورفكان، كما أثنى على افتتاح الوحدة العلاجية بالنادي التي تعد من أفضل وأشمل العيادات الموجودة في الأندية الرياضية بالمنطقة، فضلاً عن تميزها بحداثة الأجهزة ونوعها، إضافة إلى توفير كل ما يلزم من مكملات واحتياجات ضرورية، يمكنها تقديم الإجراءات العلاجية لكافة المصابين في علاج الحالات الحادة والمزمنة بجودة وكفاءة عالية.