«تيما الدولية» ترعى لاعبي المبارزة عبد الله أهلي وعائشة عبيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن اتحاد المبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، عن رعاية شركة تيما الدولية لعبد الله أهلي لاعب مركز دبي للمبارزة، وعائشة عبيد، لاعبة نادي شباب الأهلي لمدة 4 سنوات، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين والخاصة برعاية الموهوبين الواعدين في اللعبة.

وقع اتفاقية الرعاية عن الاتحاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعن الشركة الدكتور حسام الشربيني رئيس مجلس إدارة تيما الدولية، وأولياء أمور اللاعب واللاعبة، واشتملت الاتفاقية على أربعة عشر بنداً، متضمنة الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، بهدف الترويج على نطاق واسع للاعبين وتقديم الدعم الكامل للصعود باللاعبين إلى أعلى المستويات، حيث تقوم الشركة بتقديم الرعاية المادية والفنية للاعب واللاعبة، والمتابعة الفنية لهما، ودعم مساعي الاشتراك في معسكرات الإعداد سواء المحلية التي تنظمها الشركة داخل الدولة أو المعسكرات الخارجية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من البطولات الدولية مع وتوفير مستلزمات وأدوات اللعبة والملابس الرياضية للاعبين، إضافة إلى منح اللاعبين المكافآت التشجيعية المتدرجة لهم، سواء بتسجيلهم إنجازات محلية أو عربية وآسيوية لتحفيزهم على تطوير مستوياتهم للوصول للعالمية وستكون مدة الاتفاقية 4 سنوات، وستخضع للتقييم كل ستة أشهر للوقوف على مدى التزام اللاعب واللاعبة وتطور مستواهم البدني والفني.

وأعربت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة عن سعادتها بتفعيل اتفاقية الشراكة مع شركة تيما الدولية صاحبة الخبرة في تطوير الرياضة بالعديد من الدول، للاستفادة من خبراتها في تطوير أسلوب العمل الفني بالاتحاد، من خلال وضع الخطط الاستراتيجية التدريبية السنوية بهدف رفع مستوى اللاعبين والإشراف على برامج الإعداد البدني والنفسي والمهاري لهم.

وقالت المطروشي: «تم اختيار الشركة الراعية لكل من عبد الله أهلي وعائشة عبيد بعد دراسة فنية دقيقة من الشركة وفقاً للأسس الفنية والبدنية التي يمتلكانها، وجاءت الرعاية الجديدة في إطار سعي الاتحاد لتوفير الرعاية للاعبين والتي بدأت بتوفير رعاية اللاعبة نورا البريكي من قبل مؤسسة فاطمة بنت مبارك، وتلاها اللاعب سيف لشكري واللاعبة شهد خرام من قبل مشروع رعاية الموهوبين الذي تتبناه الهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى الرعايات الأخرى التي توفرها المجالس الرياضية».