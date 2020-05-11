«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق «المبارزة الافتراضية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بطولة المبارزة الافتراضية الأولى على مدى ثلاثة أيام ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني عشر، الذي تقيمه المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقام المنافسات التي تشتمل على جميع الأعمار السنية أيام 11 و12 و13 مايو الجاري على برنامج «zoom»، وتبدأ المنافسات في العاشرة والنصف مساء.

وأكدت ميثاء بن ضاوي مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالوكالة أن بطولة المبارزة في الملتقى الرمضاني تمثل تحدياً جديداً لمحبات هذه الرياضة التي أخذت مكانتها وسط الرياضات في الدولة من خلال التفوق الكبير الذي أحدثته اللاعبات في كل المسابقات المحلية التي تقام، وكذلك في البطولات الخارجية من خلال مشاركات مليئة بالنجاح وحصاد الميداليات.

وقالت: تنفيذ برنامج الملتقى الرمضاني يسير وفق ما هو مخطط له لأجل إثراء الساحة الرياضية الافتراضية التي تواكب التطلعات وسط الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم المتمثل في تداعيات وباء كورونا، ونأمل أن يحقق الملتقى كل الأهداف التي وضعت، وفي مقدمتها التفاعل الإيجابي للرياضيات في الألعاب المختلفة التي يتضمنها مع ما يحتويه من أنشطة متنوعة ذات أهداف إيجابية.

وخصص اليوم الأول لبطولة الفلورية، وتقام في اليوم الثاني بطولة السابر، ويراعى في كل بطولة اختلاف صعوبة جملة المهارات والزمن المحدد لكل لاعبة بأكثر عدد المرات في تقديم العرض.

وقدمت الدعوة لأندية بني ياس، شباب الأهلي، الوحدة، الفجيرة، مركز العين للمبارزة، نادي الصيد المصري، نادي الكويت العربي، مبارزات نادي الشارقة لرياضة المرأة للمشاركة في البطولة.

وتشارك في البطولة لاعبتان عالميتان هما التونسية ايناس بوبكري والروسية آنا سيفاكوفا، ويدير المنافسات لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، وسيتم إرسال رابط البطولة للمشاركين في نفس يوم انطلاقة الحدث.