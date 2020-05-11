كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 12 خيلاً في تولوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود عجلة السباقات في فرنسا بالجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور» بمضمار تولوز عصر غد الاثنين، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الحالي 2020، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ويجتمع للسباق البالغة جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم يسبق لها المشاركة من قبل في السباقات.

وتأتي إقامة الجولة الجديدة بعد توقف السباقات في معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، حيث تقام السباقات خلف الأبواب المغلقة (بدون جمهور).

وينافس في السباق «حكيم دو بوي» لجويل باراو، بإشراف المالك وقيادة فنسنت شينت، و«هادي دو كارير» لجاي ديلوفا بإشراف أي ديلوفا وقيادة انتوني ويرل، و«مجدور» لمزرعة دو بوسكوي بإشراف دي غوليمين وقيادة ايملين ريفولت.

وينافس أيضاً «داكس» لجولي أوكس بإشراف توماس دوميللو وقيادة غوليوم جودي جاي، و«ستيلفيو» لدانيلا ميلي بإشراف المالكة، و«حورس دوفيالتيه» لجان بيير رينال بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جان بيرنارد ايجوم.

وينافس بقوة ممثلة الخيالة للسلطنة العمانية «صابرة» بإشراف شارل غوردين وقيادة مكسيم فولون، و«دي بالاباي لبيير يفيس جبلارد» بإشراف فيليب سوجرب وقيادة لوكاس ارماند.

جدير بالذكر أن أولى انطلاقات النسخة الثانية عشرة من المهرجان جاءت عبر سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بو الفرنسي، وأقيمت الجولة الثانية بمضمار سام هيوستن، فيما شهد مضمار تولوز الجولة الثالثة من الكأس، والتي تقام تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.