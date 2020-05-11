«لو جيورجيو» يشعل الحرب على كيلليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أشعل المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني مبكراً فتيل الحرب مع زملائه بعد تصريحات أدلى بها نجم اليوفنتوس لصحيفة لا ريبوبليكا، تناول فيها مقتطفات من كتاب سيرته «لو جيورجيو» الذي سينشر الثلاثاء المقبل ويذهب ريعه لأعمال الخير، وقال كيلليني في المقابلة عن زميله السابق في الفريق:«فيليب ميلو أسوأ من بالوتيلي بل هو أسوأ السيئين، كنا دائماً نجازف بدخول شجار بسببه كما قلت للمدربين بأنه تفاحة فاسدة»، والتعليقات أغضبت لاعب وسط بالميراس ودفعته للقول: «أود أن أعرف عن أي حوادث لمح في كتابه، عندما كنت في تورينو لم أقلل احترامي لأي شخص سواء من الزملاء أو الكادر أو المدربين لكنني الآن أقول أنني لم ولن أحترم كيلليني أبداً. قال أيضاً أن بالوتيلي يجب أن يصفع، حسناً أعتقد أن كيلليني جبان وكان دوماً كذلك».

وتابع البرازيلي الذي لعب عامين مع اليوفي ثم جلطة سراي ثم عاد للعب بإيطاليا مع إنتر ميلان 2015-2017: «من السهل جداً أن تتحدث بالسوء عن شخص ما في كتاب، ربما لا يزال هذا المدافع غاضباً مني لأنني عندما انتقلت لجلطة سراي وجهت لفريقه اليوفي بعض «الصفعات» وأخرجناهم من دوري أبطال أوروبا، أو ربما يكرهني لأنني لعبت في إنتر ميلان الذي فاز بكل شيء. هذه هي شيم كيلليني، دائماً يصور نفسه على أنه الأفضل. أذكره بأننا هزمنا إيطاليا 3- صفر في كأس القارات 2009 وفزنا في نهاية المطاف باللقب. ربما لا يزال حانقاً علي بسبب هذا أيضاً باعتبار أنه لم يفز إطلاقاً على الصعيد الدولي مع إيطاليا». وجدد كيلليني مقته للغريم إنتر ميلان في المقابلة وقال: «أنا أكره إنتر ميلان كما يكره مايكل جوردان فريق بيستونز، الكراهية في الرياضة هي التي تغذي طموحنا للتفوق على الخصوم. إن كنا نريد تعريفها بشكل محدد أعتقد أنها مكون أساسي في الرياضة». وهاجم كيلليني أيضاً زميله السابق في المنتخب ماريو بالوتيلي وقال:«لست أفضل صديق للجميع لكن هناك لاعبين تخطيا جميع الحدود معي، ميلو وبالوتيلي. أنا حقاً تعرضت للخذلان من هذين اللاعبين وسأؤكد هذا بالوقائع في الكتاب، المشكلة لا تتعلق بأداء سيئ أو السهر كم ليلة في الخارج بل المشكلة عندما لا تحترم أحداً وتكون صفراً من الداخل. بالوتيلي شخص سلبي ولا يحترم الفريق وأثناء كأس القارات ضد البرازيل(4-2) في 2013 لم يساعد الفريق إطلاقاً، إنه فعلاً يستحق صفعة. البعض يعتقد أنه واحد من أفضل 5 مهاجمين في العالم لكنني لم أصنفه أبداً ضمن أفضل 10 أو 20 مهاجماً في العالم». ورد بالوتيلي على تصريحات كيلليني وقال عبر إنستجرام: «إن كان انتقاد زميل شخصياً يعني أنك بطل فأنا أفضل ألا أكون بطلاً، رغم هذا أنا لم أقلل احترامي مطلقاً لقميص المنتخب. على الأقل لدي ما يكفي من الصدق والشجاعة لأواجه شخصاً ما وجهاً لوجه. منذ 2013 تهيأت لك فرص لتتصرف كرجل حقيقي لكنك لم تفعل».