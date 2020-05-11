شكرا لقرائتكم خبر عن سوني ويليامز يرحب بمواجهة تايسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب لاعب الرجبي الأسترالي سوني بل ويليامز الذي تحول لملاكم بفكرة نزال المليون دولار أمام المخضرم الأمريكي مايك تايسون على ملعب ملبورن وقال: «كبرت وأنا أشاهد صولات تايسون ونزالاته وستكون مواجهته فرصة ولحظة تاريخية».

ولم يعلق الملاكم المسلم ونجم منتخب «أول بلاك» ولا وكيل أعماله ناصر خضر على تحذيرات أسطورة الملاكمة الأسترالية السابق جيف فينيش التي قال فيها إن ويليامز ربما يلقى حتفه بلكمة من بطل العالم للوزن الثقيل السابق، وتابع فينيش: «إقامة النزال في أستراليا سيكون ترويجاً كبيراً لكنني أعتقد أن هناك أماكن مثل السعودية تعرض مبلغاً أكبر مقابل أول نزال لتايسون العائد من الاعتزال».

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