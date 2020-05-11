شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مدربا يتقدمون بالسيرة الذاتية لتدريب منتخب النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أكثر من 15 مدربا بالسيرة الذاتية لاتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب منتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف ، ويعكف اتحاد الكرة حاليا علي دراسة جميع السير الذاتية لاختيار الجهاز الجديد .

وتقدم حسين عبد اللطيف باستقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، وقدمها للمشرف على الكرة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، كشف حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار في مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، بسبب عدم وضوح الرؤيا داخل الاتحاد والملف الخاص بالكرة النسائية وتأخر تشكيل المنتخب الأول.

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فى سياق مغاير ، تواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى اتحاد الكرة للاستفسار عن نظام القيد بالموسم الجديد والقوائم، حتى يتمكن فريقه من الاستعداد للموسم الجديد بناءً على لوائح القيد التى ستصدرها الجبلاية .

عبد الحفيظ طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة الاستقرار على اللوائح والإعلان عنها، حتى تقوم الأندية بالاستعداد للموسم الجديد بناء على هذه اللوائح، والذى سيتوقف على عدد قائمة الفريق وأيضا مدى الاستقرار على العدد النهائى فى اللاعبين الأجانب .

الأهلى دخل فى مفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفه فى الموسم المقبل، منهم الثنائى الأجنبى الأوروجويانى أوجوستو سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقىن والكونغولى موليكا لاعب مازيمبى، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، منهم أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى ورجب بكار لاعب بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبى.