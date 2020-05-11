شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: الخطيب لن يتكرر.. ومحمود طاهر نجح فى فترة قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى عبده نجم الأهلى والكرة المصرية السابق أن علاقته بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالى ممتدة منذ أن لعبا سوياً، مؤكداً أن الخطيب كان شخصا هادئا بطبعه ولا أحد يتوقع ما يقدمه داخل الملعب، لدرجة أنه لن يتكرر مُجدداً فى الملاعب المصرية على حد وصفه.

وقال مصطفى عبده: "إذا كنت عملت جزء من تاريخ الخطيب فالخطيب أيضاً عمل جزء كبير من تاريخى لارتباط اسمى باسم واحد من أساطير الكرة المصرية".

وأضاف اللاعب الملقب بالمجرى أنه ساند الخطيب فى الانتخابات، مؤكداً فى نفس الوقت أن محمود طاهر نجح فى إحداث طفرة داخل النادى خلال فترة توليه المسئولية، مشدداً أن الخطيب هو الأجدر بقيادة الأهلى فى الفترة الجارية مبدياً إعجابه بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى نجح فى تطوير أداء الفريق الأحمر بشكل كبير هذا الموسم.

وتابع مصطفى عبده أنه كان يتمنى أن يُنهى أحمد فتحى مسيرته الكروية فى الأهلى، إلا أن اللاعب الملقب بالجوكر رحل لصفوف بيراميدز، فى الوقت الذى أكد المجرى أن رمضان صبحى عليه أن يعود لاستكمال مسيرته الاحترافية فى أوروبا.