شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى: الزمالك ساعد التوأم على الرد بـ"أدب" على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أنه كان معترضًا على تعاقد الزمالك مع التوأم حسام حسن وإبراهيم بعد رحيلهم عن الأهلى، نظرًا لغيرته على الأبيض. قال صبرى: "كنت معترضًا على انضمام حسام حسن وإبراهيم لأنهم أبناء الأهلى المتعصبين بدافع حبى للزمالك، ولكن ما قدمه التوأم والبطولات التي توجنا بها كانت حالة في تاريخ النادى بسبب إصرارهم غير الطبيعى، خاصة حسام حسن الذى كان لديه شغف لتسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب". وأوضح نجم الزمالك أن ناديه ساعد التوأم في الرد على نادى الأهلى بـ"الأدب" خاصة أن حسام حسن أهلاوى متعصب بشكل كبير حتى بعد لعبه للزمالك.

أضاف صبرى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" قائلاً: "وقعت مع نادى الزمالك عقدين على بياض وكان بيقدرونا بشكل كبير، والجيل بتاعى كله بيوقع على التجديد في 3 دقائق قبل المران وبعد ذلك يقوم مسئولو الزمالك بتحديد قيمة العقد التي تتناسب معانا".

أردف: "بدأت مسيرتى كصانع ألعاب ثم انتقلت للعب كباك شمال في بعض الأوقات"، مضيفًا أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب حاليا وسابق زملائه في هذا الجيل.

Advertisements

وكشف لاعب الزمالك السابق عن أحرف لاعب فى جيله من وجهة نظره، مؤكدًا أن حازم إمام كان الأحرف إلا إنه لم يحصل على حقه بشكل كامل.

وعن شيكابالا، قال نجم الزمالك السابق: "شيكابالا أفضل لاعب يلعب بالقدم اليسرى ويستحق مكان أكبر من ذلك وهو اهمل في حق موهبته كثيرًا، ومصطفى فتحى امتداد لموهبة شيكابالا، وضميته من بلقاس في دورة رمضان وجبته للزمالك بعد دفع شرط جزائى قيمته 35 الف جنيه"، موضحا أن مصطفى فتحى لم يقدم نصف مستواه حتى الآن ويحتاج معاملة خاصة وأن اللاعب أهمل في حق نفسه كثيرا بجانب الإصابات التي لازمته في الفترة الأخير.

وعلق صبرى على تصريحات أسامة نبيه التى أدلى بها مؤخرًا حول عدم التسجيل فى شباك الزمالك أثناء تواجده فى صفوف غزل المحلة، قائلاً: "مجرد زلة لسان وكلنا بنغلط ومش لازم نوقف على الغلطة لكل واحد". وعن سبب تراجع الزمالك، قال صبرى: "إن الفترة من 2007 لـ 2013 هي سبب تراجع الزمالك لأننا لم نأخذ بطولات بسبب غياب أبناء النادى، والاعتماد على اللاعبين من الخارج على عكس كل الفترات كان أبناء الزمالك الأكثر وتؤثر على كل القادمين من خارج الزمالك مثل أحمد الكأس الذى يعتبر من أبناء النادى لما قدمه مع الفريق، فناشئو الأبيض هم مفتاح تفوقه في كل العصور وهو ما يسعى إليها حاليا مرتضى منصور".

وقال محمد صبرى، "إن طارق حامد الابن الشرعى لنادى الزمالك ،رغم تعاقد الزمالك معه من سموحة ولكن ماقدمه والروح التى يلعب بها تجعله ابنا شرعيا للقلعة البيضاء".