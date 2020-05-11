إبراهيم سعيد يكشف موعد اعتزال "شيكابالا"

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، يستطيع مواصلة اللعب لمدة موسمين على الأقل. الأقل. وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، : "شيكابالا لاعب يملك قدرات فائقة وإمكانيات مهارية كبيرة، وسيكون له دور كبير فى الموسم المقبل فى حالة اللعب بدون ضغوطات". وسيكون له دور كبير فى الموسم المقبل فى حالة اللعب بدون ضغوطات". وأضاف: "شيكابالا محبوب من الجماهير البيضاء واللاعبين أيضا ويستطيع تقديم كل ما يملكه فى الموسمين المقبلين".

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