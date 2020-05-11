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إبراهيم سعيد يكشف موقفه من عودة الدوري

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على ضرورة إلغاء بطولة هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "".

 

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد

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فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد أندية ولاعبين غير مستعدين لعودة الدورى فى الفترة المقبلة، وأقل شيء يجب أن يكون هناك فترة إعداد لمدة شهر وسيكون هناك خسائر للاعبين بسبب الإصابات".

 

وأضاف: "اللاعبين لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا".

 

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