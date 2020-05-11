أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد
وأضاف: "اللاعبين لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يكشف موقفه من عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.