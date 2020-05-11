إبراهيم سعيد يكشف موقفه من عودة الدوري

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد

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فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد أندية ولاعبين غير مستعدين لعودة الدورى فى الفترة المقبلة، وأقل شيء يجب أن يكون هناك فترة إعداد لمدة شهر وسيكون هناك خسائر للاعبين بسبب الإصابات".

وأضاف: "اللاعبين لن يستحملوا ضغط المباريات فى حالة وجود مباراة كل ثلاثة أيام، ولن نستطيع على عودة الدورى فى الوقت الحالي مطلقًا".