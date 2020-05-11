صورة | جسد فينيسيوس جونيور يتحول خلال فترة الحجر الصحي بفضل رونالدو!

تغير جسد الجناح الدولي البرازيلي الشاب “فينيسيوس جونيور” بشكل مثير للاعجاب خلال فترة الحجر الصحي التي قضاها على مدار الشهرين الماضيين، والفضل يرجع إلى اقتباسه تدريبات أسطورة ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” على مدار فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا في بلاد الليجا.

التدريبات التي اتبعها فينيسيوس جونيور أوضحت لجميع متابعيه مدى رغبته في الحفاظ على مكانته في الفريق الملكي، وخلافة رونالدو على ملعب سانتياجو برنابيو لسنوات قادمة.

وأظهر فينيسيوس جونيور تأثيره الكبير على مستوى ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة قبل 8 أيام فقط من قرار إيقاف الدوري، حيث لعب لمدة 90 دقيقة، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 70.

وحاول صاحب الـ 19 عامًا استغلال فترة تعليق النشاط للعمل أكثر على بناء جسد قوي قادر على تحمل ضغط المباريات وضربات المدافعين مثلما فعل كريستيانو رونالدو أثناء تواجده في قصره الفاره في جزيرة ماديرا (اقرأ التفاصيل).

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية صور مختلفة من التدريبات التي اتبعها فينيسيوس جونيور لبناء جسده، والتي أبرزت عضلات البطن والكتف بشكل يشبه لحد كبير شكل عضلات كريستيانو رونالدو.

وأكدت صحيفة ماركا أن النظام الغذائي الاحترافي ضمن العوامل الرئيسية التي ساعدت فينيسيوس جونيور على تنفيذ نفس البرنامج الذي يسير عليه أسطورة منتخب البرتغال وبطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات سابقة.

أوضح المصدر ذاته بأن فينيسيوس جونيور استعان بطباخ متخصص كي يسير على نظام غذائي متميز يجعل لتلك التدريبات الشاقة التي يقوم بها فائدة.

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من هو تياجو لوبو؟

وأضافت “كما عمل مع فينيسيوس في الفترة الماضية مُعد بدني من المنزل يدعى (تياجو لوبو)، بهدف تجهيزه بأفضل صورة ممكنة قبل عودة منافسات الدوري الإسباني، كي يكون أكثر سرعة وأكثر قوة لتحمل الالتحامات الصعبة”.

ويعمل لوبو لحساب فينسيوس جونيور منذ عام ونصف، أي بعد انضمامه لصفوف ريال مدريد في صيف 2018 لخلافة كريستيانو رونالدو على الطرف الأيسر.

وقامت صحيفة ماركا بالرد على سؤال “من هو تياجو لوبو؟”، قائلة أنه مدرب خاص للعديد من نجوم العالم لعل أبرزهم “نيمار جونيور” هداف برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، والنجم الأول لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2014.

تجدر الإشارة إلى مشاركة فينيسيوس جونيور في 19 مباراة في الدوري الإسباني، جاءت 11 مباراة منهم من على دكة البدلاء.

واكتفى اللاعب بتسجيل 4 أهداف هذا الموسم، الأول كان أمام أوساسونا في الجولة السادسة من الليجا، والثاني جاء في فوز ريال مدريد 3/1 على ملعب كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس جونيور مرة واحدة في فوز ريال مدريد على ريال سرقسطة برباعية نظيفة في الدور الرابع من كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدفه الثاني في الدوري الاسباني، وهدفه الرابع في عموم هذا الموسم، أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأول من مارس الماضي.