بعد تأجيل حسم مصير الدوري الجزائري .. مولودية الجزائر يلجأ للقرار الصعب

انتهى اجتماع وزارة الرياضة الجزائرية رفقة مسؤولي وزارة الصحة، بحضور شخصيات من اتحاد كرة القدم، ولم يخرج بأي نتائج عن عودة دوري المحترفين في الجزائر.

وكان اتحاد الكرة الجزائري وضع نهاية الشهر الماضي خطة لاستكمال الموسم، على مدار 8 أسابيع، على أن تستأنف الحصص التدريبية بعد نهاية الحجر الصحي وتستمر لمدة 6 أسابيع.

وصرح رئيس رابطة دوري المحترفين “عبدالكريم مدوار” لوسائل الإعلام بعد الاجتماع الأخير “الاجتماع لم يفضِ إلى أي قرار بشأن الموسم الحالي، الموضوع لن يُفصل فيه إلا بعد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي”.

ثم تابع “صحة المواطنين أولى من كل شيء، سننتظر الضوء الأخضر من السلطات الحكومية قبل الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه”.

Advertisements

ومن جانبها تستعد إدارة نادي مولودية الجزائر، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل الكرة الجزائرية، لاتخاذ قرار بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين من أجل مواجهة أزمات فيروس “كورونا” الاقتصادية.

وأعلن مولودية العاصمة أن مجلس الإدارة برئاسة “عبد الناصر ألماس”، سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، ومنها خفض ميزانية الأجور في الفريق الأول.