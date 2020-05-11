حقق منتخب المانيا الغربية لقب كأس العالم 1990 فى ايطاليا للمرة الثالثة فى تاريخها بعد عامي 1954 و1974، وذلك تحت قيادة المدير الفني “فرانز بيكنباور”، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب المانيا فى كأس العالم 1990.

انتصر منتخب ألمانيا على نظيره منتخب الارجنتين (حامل لقب مونديال 1986) فى المباراة النهائية بكأس العالم 90 بنتيجة 1-0، والذي اقيم على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما الايطالية، سجل هدف المباراة اللاعب (أندرياس بريمه)، وجاء الهدف من ضربة جزاء احتسبها الحكم في أواخر الشوط الثاني من عمر المباراة.

وخلال كأس العالم 1990 حقق المنتخب الألماني بدور المجموعات (المجموعة الرابعة) الفوز فى المباراة الاولي امام منتخب يوغوسلافينا (صربيا حالياً) 4-1، والفوز فى المباراة الثانية امام منتخب الامارات العربية المتحدة 5-1، وفى المباراة الثالثة تعادلت المانيا امام منتخب كولومبيا 1-1.

وفى دور الـ16 من مونديال 90 فاز منتخب المانيا على منتخب هولندا بنتيجة 2-1، وفى مباراة الدور ربع النهائي حقق الفوز على منتخب تشيكوسلوفاكيا بهدف نظيف، وفى الدور نصف النهائي ومن خلال ركلات الجزاء الترجيحية (4-3) تأهل المنتخب الألماني على حساب منتخب انجلترا بعد ان انتهي الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

كان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب ايطاليا (سالفاتوري سكيلاتشي) وسجل 6 أهداف، وحصل نفس اللاعب كذلك على جائزة افضل لاعب فى البطولة، اما جائزة افضل لاعب ناشئ فى البطولة فكانت من نصيب لاعب منتخب يوغوسلافيا (روبرت بروسينتشكي).

وشارك في تلك النسخة من المونديال منتخبين عربيين وهما منتخبي مصر والإمارات العربية المتحدة، ولم يحقق المنتخب الإماراتي أي تقدم في هذه البطولة وخسر جميع مبارياته، بينما استطاع المنتخب المصري أن يحقق تعادلين أمام كل من جمهورية أيرلندا ومنتخب هولندا بينما خسر اللقاء الثالث أمام منتخب إنجلترا.

فيديو | أهداف منتخب المانيا فى كأس العالم 1990

اهداف مباراة المانيا والامارات (5-1)

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اهداف مباراة المانيا وكولومبيا (1-1)

اهداف مباراة المانيا ويوغوسلافيا (4-1)

اهداف مباراة المانيا وانجلترا (1-1)

اهداف مباراة المانيا وانجلترا (ضربات الجزاء 4-3)

اهداف مباراة المانيا وهولندا (2-1)

هدف نهائي كأس العالم 1990 بين المانيا والارجنتين (1-0)

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