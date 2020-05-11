من هي والدة كريستيانو “جونيور”؟ .. 5 أسرار قد لا تعرفها عن كريستيانو رونالدو

تعتبر مسيرة الأسطورة “كريستيانو رونالدو” واحدة من أكثر مسيرات لاعبي كرة القدم “جدلاً”، ولكن يتفق الجميع على أنها واحدة من أهم فترات اللعبة على الإطلاق.

اللاعب البرتغالي الذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 بقميص سبورتينج لشبونة، استطاع التربع على القمة لما يزيد عن عقد من الزمن، سواء بقميص مانشستر يونايتد حين حصل على أول كرة ذهبية في مسيرته عام 2008، مرورًا بسنوات “المجد” بقميص ريال مدريد، والتي أضاف فيها أربع كرات أخرى.

وتدين جماهير اللوس بلانكوس بالفضل في الكثير من الألقاب إلى نجمها البرتغالي، والذي قادهم إلى رفع كأس ذات الأذنين في أربع مناسبات، منها سلسلة “ثلاثية” يصعب تكرارها، كما يصعب تكرار لاعب بإمكانيات وطموح وشغف “كريستيانو رونالدو” في كرة القدم مرة أخرى.

حياة الدون داخل وخارج الملعب لطالما تحلّت بالإثارة، العديد من القضايا الشائكة أحاطت به، بداية من اتهامه بالتهرب من الضرائب في أغلب مسيرته، ثم قصصه “الجدلية” مع الحسنوات “الكثيرات” التي مررن على صاحب الـ34 عامًا، ومن بين هذا وذاك سوف نسرد لكم 5 أسئلة قد لا تعرفون إجابتها عن كريستيانو رونالدو.

ما هي الدولة التي يتمنى كريستيانو رونالدو زيارتها؟

بكل تأكيد نجم عالمي مثل الدون يستطيع بطائرته الخاصة المرصعة بالذهب أن يسافر حول العالم، وسيتم الترحيب به في أي بلد ترحيب الملوك والرؤوساء.

ولكن حين سئل الدون في حوار سابق عن الدولة التي يتمنى زيارتها، أجاب قائلاً “فيتنام”.

ما هو المسلسل التلفزيوني المفضل للنجم كريستيانو رونالدو؟

إذا كنت تحب المسلسل التلفزيوني “The Killing” فمن المحتمل أنك تشارك ذات العرض المفضل مع “GOAT” [كما يطلق عليه معجبيه]، لأن هذا هو المسلسل التلفزيوني الذي يشاهده باستمرار، كما يحب كذلك مشاهدة الأفلام الوثائقية، ولا يحبذ مشاهدة مباريات كرة القدم عبر التلفزيون. Advertisements

عندما يتعلق الأمر بالموسيقى، فإن رونالدو ليس له نوه محدد، ويختار قائمة أغانيه الخاصة به، اعتمادًا على اللحظة التي يمر بها، ولكنه يسمع “Reggaeton” في معظم الوقت.

متى كانت آخر مرة بكى فيها رونالدو؟

ربما رأيت ذلك على الهواء مباشرة أو على شاشة التلفزيون، وترجع القصة عندما أخرج منتخب أوروجواي منتخبه الوطني البرتغال في دور الـ16 لكأس العالم 2018، بكى رونالدو حينها، وهذه كانت المرة الأخيرة التي بكى فيها لاعب كرة القدم الأكثر شعبية.

ومن المعروف أن الدون يمتلك شخصية “عاطفية” وقد ظهر في العديد من المناسبات وهو يبكي على أرضية الميدان، سواء فرحًا حين حقق أول لقب لدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، أو حزنًا في المرات النادرة التي خسر فيها ألقابًا.

اسم رونالدو يتصدر المواقع الإباحية

هل تعرف أن نجم كرة القدم البرتغالي هو أكثر لاعب على الإطلاق في كرة القدم، تم البحث عن اسمه عبر مواقع الأفلام الإباحية، وقد أظهرت الإحصائيات أنه يتربع على الصدارة وبفارق عن النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

ويمتلك الدون الكثير من المعجبين عبر موقع “إنستغرام” حيث كان أول شخص في الكوكب، الذي تجاوز حاجز الـ200 مليون متابع.

من هي والدة كريستيانو “جونيور”؟

يبقى هذا هو السر الأهم والأكبر في حياة الدون، والذي سعى خلفه العديد من الصحفيين “المتخصصين” في الكشف عن فضائح النجوم، ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء مؤكد حول اسم والدة الابن الأكبر للدون.

أكثر الشائعات المتداولة تقول أن رونالدو دفع لوالدة ابنه 10 ملايين جنيه استرليني من أجل إخفاء هويتها، والتزمت معه بشرط وهي عدم التواصل أبدًا مع نجلها، أو الحديث ولو صدفة مع “كريستيانو جونيور”، ويشاع كذلك أنها نادلة إنجليزية من أصول أميركية، قابلها الدون لليلة واحدة أثناء فترة لعبه للشياطين الحمر.

وتقول اجتهادات الصحف أن الدون حين علم بحمل تلك الفتاة، طلب من وكيل أعماله “خورخي مينديز” إجراء فحص “DNA” للتأكد من نسب كريستيانو جونيور، وبالفعل تم إثبات نسب الطفل لرونالدو الأب، والذي وعد ابنه أنه سيكشف له عن هوية والدته بعد أن يتم 18 عامًا.