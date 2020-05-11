تقرير | 5 أسباب تُفسر لماذا يريد مرتضى منصور والزمالك إلغاء الدوري المصري؟

يمارس نادي الزمالك ومعه عدد من الأندية ضغوطا شديدة للغاية على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، من أجل اتخاذ قرارا بإلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يحتل الأهلي صدارة جدولها، منذ الجولة الـ 18، بناء على قرار حكومي عقب انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في تأجيل جميع الأنشطة الرياضية حول العالم.

وفي قراءة سريعة لموقف الزمالك الرافض لاستئناف المسابقة، يتبين أن هناك عدة أسباب تدفعه للقتال على عدم عودة الدوري، والسعي بكل قوة من أجل صدور قرار من اتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بإلغاء الموسم واعتبار كل سبق من مباريات “لاغي”.

1: حرمان الاهلي من اللقب

يسعى الزمالك لحرمان الاهلي من الفوز باللقب الخامس على التوالي منذ عام 2016، والـ 42 في تاريخه، حيث أن الفريق الأحمر بات قريبا للغاية من حسم بطولته المفضلة حال تم استئناف المسابقة، نظرًا للفارق النقطي الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

ويحتل حامل اللقب الصدارة برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي المقاولون العرب في الوصافة برصيد 33 نقطة ولعب مباراة أكثر من الاهلي.

2- ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

عدم استئناف مسابقة الدوري وصدور قرار الإلغاء سيعني بالضرورة صُعود الزمالك إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

نعم، الإلغاء يضمن للزمالك المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، لأن اتحاد الكرة سيعتمد ترتيب النسخة الماضية من الدوري الممتاز 2019/2018 والتي كان يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثاني قبل بيراميدز.

الزمالك يعاني بشدة في النسخة الحالية من الدوري المصري قبل توقفه، وسقط في العديد من النتائج السلبية التي وضعته في المركز الرابع برصيد 28 نقطة فقط.

وشهد هذا الموسم تألق لافت لفريق المقاولون العرب تحت قيادة أسطورة الأهلي “عماد النحاس” والذي حافظ لمدة على المركز الثاني أمام مناوشات الاتحاد السكندري والزمالك وبيراميدز.

ناهيك عن خصم 3 نقاط من رصيد نادي الزمالك نهاية الموسم تطبيقا لعقوبة انسحابه من مباراة الاهلي (24 فبراير 2020)، وهو ما سيعني صعوبة الفوز بمقعد للمشاركة في دوري ابطال افريقيا.

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3- الهروب من ورطة تركي آل الشيخ

الغاء مسابقة الدوري المصري، يعتبر طوق نجاة لإدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من أجل الهروب من الأزمة المالية التي ستضرب النادي.

مرتضى منصور مطالب بدفع رواتب لاعبيه رغم المعاناة المادية التي يعاني منها منذ تخلي المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن دعمه.

وتنص العقود التي أبرمها الزمالك مع لاعبيه، على تحصيلهم لرواتب كاملة دون أقساط، خاصة إذا تحقق شرط نسبة المشاركة بالمباريات وهو شرط وصل إليه اللاعبين أصحاب الأجوار المرتفعة أمثال فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بنشرقي.

بالتالي فإن إلغاء الدوري هذا الموسم بحجة كورونا، سيوفر على الزمالك تسديد مبالغ طائلة، ومن ثم سيساعده ذلك على الحفاظ على نجومه الكبار من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.

4- تفادي غضب الجماهير البيضاء

فاز الاهلي بالنسخ الأربعة الأخيرة من بطولة الدوري، وإذا قرر اتحاد الكرة استئناف النسخة الحالية، سيكون الفريق الاحمر الأقرب للفوز بها، وهو ما يعني أنها ستكون المرة الخامسة التي يحتفظ فيها باللقب في وجود مرتضى منصور.

الزمالك لم يفز ببطولة الدوري في ظل ترأس مرتضى منصور لمجلس إدارته سوى مرة وحيدة فقط، في حين أن الأهلي سيرفع رصيده حينها إلى 5 ألقاب، وهو ما سيسفر عن ثورة غضب عارمة من جماهير القلعة البيضاء تجاهه، كل هذا سيتبخر إذا لم تكتمل المسابقة.

5- احراج محمود الخطيب

في حالة نجاح مرتضى منصور في قيادة الجبهة المعارضة لعودة مسابقة الدوري وتم الغائها بالفعل، وحرمان الاهلي من الفوز بها، سيوجه رئيس الزمالك صفعة قوية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

رئيس الزمالك يريد أن يظهر دائما هو صاحب القرار في مواجهة محمود الخطيب، وسيخرج ليتحدث أنه نفذ ما أراده وقام بإلغاء الدوري، وأن الخطيب لا حول له ولا قوة ولا يستطيع الوقوف أمامه، ويرد صفعة المباراة التي انسحب خلالها أمام الاهلي ولم ينجح في تأجيلها واعتبره اتحاد الكرة منسحبا، وبالتالي يقوم بتصدير هجوم جماهيري احمر ضد نجمهم المحبوب.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده، وبفارق 21 نقطة عن الاهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق الابيض مقابل مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.