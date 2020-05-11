يتربع النادي الأهلي على عرش أكثر الأندية التي حصدت لقب الدوري المصري الممتاز في التاريخ، وفاز المارد الأحمر بلقبه الـ 40 قبل انتهاء موسم 2018/2017 بخمسة أسابيع، ليضيف إلى قميصه النجمه الرابعة.

وحافظ الأهلي على لقب الدوري المصري في الموسم التالي 2019/2018 بعد تفوقه على الزمالك وبيراميدز حتى الأمتار الأخيرة من الموسم الذي انقضى في فصل الصيف بسبب كثرة المؤجلات الناتجة عن تنظيم مصر لكأس أمم أفريقيا 2019.

يحتفل النادي الاهلي يوم 24 من شهر أبريل كل سنة بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1907، ويتخذ من مدينة القاهرة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ستاد القاهرة الدولي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به النادي الأهلي 1923، عندما حقق كأس السلطان حسين متفوقاً على الزمالك حامل اللقب آنذاك، أما أول لقب دوري محلي رسمي فقد فاز به الفريق بموسم 1948-49.

كم عدد بطولات الاهلي في الدوري المصري؟