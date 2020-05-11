بايرن ميونخ يدفع “ضريبة” ليفربول بغياب كوتينيو عن استئناف الدوري الألماني

اتخذ أطباء نادي بايرن ميونخ قرارًا “سابقًا” بمنح صانع ألعاب الفريق “فيليب كوتينيو” فرصة من أجل الخضوع لعملية جراحية في الكاحل، تأخرت لأكثر من عامين. وكشفت “موندو ديبورتيفو” عن أن النجم البرازيلي سيغيب عن الفريق في الأسابيع الستة المقبلة، بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله، ربما تنهي تجربته مع الفريق البافاري.

يمكن للاعب خط الوسط البرازيلي، الذي يقضي إعارته حاليًا من برشلونة، أن يقول وداعًا لموسم الدوري الألماني، الذي من المقرر استئنافه في نهاية الأسبوع المقبل بعد توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كوفيد 19.

في أفضل سيناريو، يمكن أن يعود كوتينيو خلال المباراة النهائية للموسم في ألمانيا، المقرر لها نهاية يونيو، وبالطبع هذا أمر مستبعد إلى نحو كبير، وقالت صحيفة “بيلد” أن المدرب “هانزي فليك” أخرج صاحب الـ27 عامًا من حساباته تمامًا في رحلة الدفاع عن اللقب الثامن على التوالي.

Advertisements

وأعلن بايرن في 24 أبريل الماضي، أن كوتينيو نجح في إجراء عملية جراحية لعلاج مشكلة في الكاحل وسيبدأ عملية إعادة تأهيل لمدة 14 يومًا، دون ذكر مدة التأهيل، ولكن الأطباء حددوها بستة أسابيع.

وتعود تاريخ تلك الإصابة لمباراة لعبها كوتينيو بقميص ليفربول ضد ساوثابمتون، وتحامل على نفسه من حينها، وقام بتأجيل قرار الجراحة إلى أن سمح له بايرن ميونخ بذلك، وبهذا بايرن ميونخ يدفع “ضريبة” ليفربول.