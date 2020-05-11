وكشفت “موندو ديبورتيفو” عن أن النجم البرازيلي سيغيب عن الفريق في الأسابيع الستة المقبلة، بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله، ربما تنهي تجربته مع الفريق البافاري.
يمكن للاعب خط الوسط البرازيلي، الذي يقضي إعارته حاليًا من برشلونة، أن يقول وداعًا لموسم الدوري الألماني، الذي من المقرر استئنافه في نهاية الأسبوع المقبل بعد توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كوفيد 19.
في أفضل سيناريو، يمكن أن يعود كوتينيو خلال المباراة النهائية للموسم في ألمانيا، المقرر لها نهاية يونيو، وبالطبع هذا أمر مستبعد إلى نحو كبير، وقالت صحيفة “بيلد” أن المدرب “هانزي فليك” أخرج صاحب الـ27 عامًا من حساباته تمامًا في رحلة الدفاع عن اللقب الثامن على التوالي.
وأعلن بايرن في 24 أبريل الماضي، أن كوتينيو نجح في إجراء عملية جراحية لعلاج مشكلة في الكاحل وسيبدأ عملية إعادة تأهيل لمدة 14 يومًا، دون ذكر مدة التأهيل، ولكن الأطباء حددوها بستة أسابيع.
ومن المعروف لن يفعل النادي الألماني خياره للتوقيع الدائم مع كوتينيو، لكنه قد يحصل على فرصة أخرى للعب معهم، مع أمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في استئناف دوري أبطال أوروبا في أغسطس، على الرغم من أن وجود كوتينيو قد يتوقف على اتفاقية الإعارة مع برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يدفع “ضريبة” ليفربول بغياب كوتينيو عن استئناف الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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