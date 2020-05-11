رياضة | كاف يعلن موعد مكافأت دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاف يعلن موعد مكافأت دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن موعد صرف مكافأة التأهل إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية المتوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر على صرف مكافأة الأندية التى صعدت إلى الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا المتمثلين في، " الأهلى والزمالك والوداد المغربي والرجاء" قبل استئناف النشاط مرة أخرى.

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يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي كان صرف لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك جزءا من قيمة مكافأة التأهل إلى نصف نهائى بطولة إفريقيا والتى تقدر بـ 850 ألف دولار.

وأوضح أحد مسئولي الاتحاد الإفريقي أنه من المبكر تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، في ظل عدم الاستقرار على عودة النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

الأهلي ضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بينما الزمالك كان مقرر أن يواجه الرجاء المغربى، في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى تأجيل المنافسات، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.