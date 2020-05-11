رياضة | مصطفى عبده: كنت أتمنى استمرار أحمد فتحي مع الأهلي والاحتراف أفضل لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى عبده: كنت أتمنى استمرار أحمد فتحي مع الأهلي والاحتراف أفضل لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى عبده نجم الكرة المصرية السابق إن شريف إكرامي اتخذ القرار الصح بالرحيل عن النادي الأهلي، رغم انني كنت أتمنى استمراره مع الناي الأحمر.

وأضاف :"كنت أتمنى أن يختم أحمد فتحي مشواره داخل النادي الأهلي، لكنه اختار الاحتراف وأتمنى له التوفيق".

وواصل :"أقول لحسام عاشور أتمنى أن تنهي مسيرتك داخل النادي الأهلي".

وعن رأيه في رمضان صبحي قال :"عليه أن يستمر في الاحتراف في الموسم المقبل، تواجده في الأهلي سيفيد النادي، لكنه لن يستفيد لأن الدوري المصري ضعيف".

وزاد".الاحتراف في أوروبا مختلف عن الدوري المصري، وأتمنى له اختيار القرار الصح".