شكرا لقرائتكم حازم إمام ردا على منتقدي طارق حامد: "إحنا مش بنلعب تنس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد من البعض.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة:" طارق حامد ليس عنيفا ولكنه جادا في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم مركزه كلاعب دائرة في الوسط".

وأتم حازم إمام تصريحات قائلا:" إحنا مش بنلعب تنس..من الطبيعي إن كرة القدم تعتمد على القوة والالتحامات".