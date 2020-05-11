مصطفى عبده: حال الكرة المصرية لا يسر عدو ولا حبيب

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق أن ابتعاده عن وسائل الإعلام جاء لتوجيه رسالة للجماهير أنه يرفض السير على نهج البرامج الغير مفيدة خلال الفترة الماضية، كاشفاً أن هناك أسباب أخري لابتعاده أهمها تعرضه لوعكة صحية شديدة، بالإضافة لوفاة زوجته.

وقال مصطفي عبده في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " جاهز حالياً للعودة من جديد للعمل في الإعلام خاصة وأن بدايتي كانت من خلال تجربة الكاميرا في الملعب..ابتعدت عن التدريب لأنني لم أجد نفسي فيه"

وأضاف مصطفى عبده في ظهوره الإعلامي الأول منذ فترة طويلة مع الإعلامي سيف زاهر أن حال الكرة المصرية حالياً في أسوأ أوضاعة بسبب سوء الأإدارة معلقاً :"حال الرياضة لا يسر عدو ولا حبيب" مؤكداً أن هذا الأمر لا يشجعه على التوجه للعمل الرياضي العام في الفترة المقبلة.

وتابع مصطفي عبده أن هناك شخصيات كبيرة طالبته بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة إلا أنه أشترك تغيير نظام الانتخابات بالإضافة لضرورة تواجده مع قامات كبيرة قادرة على إحداث تطور في الكرة المصرية بالمرحلة المقبلة.

وكشف مصطفي عبده أنه مستعد للترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة في ظل رغبته في خدمة الرياضة المصرية بشرط أن يكون الأمر مناسب له رغم تمسكه بالعمل الإعلامي مؤكداً أنه لن يعمل في المجالين لتعارضهما وسيكتفي بمجال واحد فيهما.

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