شكرا لقرائتكم مصطفى عبده: المعلم أفضل مدرب في مصر عبر التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق أن حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أعظم مدربي الكرة المصرية عبر التاريخ.

فيما رد حسن شحاتة على مصطفي عبده في تصريحات تلفيزوينة عبر شاشة أون تايم سبورت، مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم:" انجازات التتويج بكأس الأمم الإقريقية، 2006،و2008، و2010، ليس انجاز حسن شحاتة فقط بل انجاز المنظومة كلها".

وأكمل المعلم:" علاقة لاعبي الأهلي والزمالك أكثر من متميزة، على مر العصور إلى الآن".

احتفل النادي الأهلي منذ أشهر بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.

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ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.

مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.

وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.

وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.