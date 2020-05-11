شكرا لقرائتكم محمد صبرى: الزمالك بطل القرن الحقيقى.. وهدفى فى بوهانج الكوري الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أن نادى الزمالك هو بطل القرن الحقيقى وليس النادى الأهلى من وجهة نظره وهذا الهدف الأغلى في مسيرتى.

وقال محمد صبرى لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، موضوع بطل القرن الحقيقى من وجهة نظرى الزمالك هو الأحق به وليس النادى الأهلى خاصة مع فارق البطولات.

وعن أغلى هدف، قال نجم الزمالك السابق: هدفى فى بوهانج الكوري الأغلى فى مسيرتى، خاصة أنه هدف بطولة غالية هى الأفروآسيوية والتي تم إلغاؤها فيما بعد، على عكس أهدافى في الأهلى التي كانت تعد في مباراة بثلاث نقاط فقط.

وعن انتقال اللاعبين بين القطبين، قال محمد صبرى، "إن انتقال اللاعب من الأهلى إلى الزمالك أو من الزمالك إلى الأهلى اعتبرها "خيانة" لناديه وانتمائه وجماهيره، لأننى أرى أن القطبين متساويان فلماذا الانتقال من الأساس".

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وعن التوأم، قال نجم الزمالك: كنت معترضا على انضمام حسام حسن وإبراهيم لأنهم أبناء الأهلى المتعصبين بدافع حبى للزمالك، ولكن ما قدمه التوأم مع الزمالك والبطولات التي توجنا به كانت حالة في تاريخ النادى بسبب إصرارهم غير الطبيعى، خاصة حسام حسن عنده شغف لتسجيل الأهداف وتحقيق الأهداف".

وأوضح نجم الزمالك أن الزمالك ساعد التوأم في الرد على نادى الأهلى بالأدب، خاصة أن حسام حسن أهلاوى متعصب بشكل كبير حتى بعد لعبه للزمالك وكان يكره سب الجماهير للأهلى وهو في الزمالك.

وقال محمد صبرى، "إن طارق حامد الابن الشرعى لنادى الزمالك، رغم تعاقد الزمالك معه من سموحة ولكن ماقدمه والروح الذى يلعب بها تجعله ابنا شرعيا للقلعة البيضاء، وأن مصطفى فتحى هو الأقرب ليكون خليفتى في الملاعب".