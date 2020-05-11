شكرا لقرائتكم محمد صبرى: وقعت للزمالك مرتين على بياض.. شيكابالا أفضل لاعب أيسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أن جيله كان يوقع في 3 دقائق على عقود التجديد قبل المران ووقعت مرتين على بياض.

وقال محمد صبرى لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، وقعت مع نادى الزمالك عقدين على بياض وكان بيقدرونا بشكل كبير، والجيل بتاعى كله بيوقع على التجديد في 3 دقائق قبل المران وبعد كدة الزمالك بيحط قيمة العقد التي تتناسب معانا.

وعن أحرف لاعب، قال محمد صبرى: حازم إمام أحرف لاعب في جيلى ولم يأخذ حقه بشكل كامل، مؤكدا: بدأ مسيرتى كصانع ألعاب ثم انتقلت للعب كباك شمال في بعض الأوقات، مضيفا أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب حاليا وسابق زملائه في هذا الجيل.

وعن شيكابالا، قال نجم الزمالك السابق: "شيكابالا أفضل لاعب يلعب بالقدم اليسرى ويستحق مكان أكبر من ذلك وهو اهمل في حق موهبته كثيرا، وأن مصطفى فتحى امتداد لموهبة شيكابالا، وضميته من بلقاس في دورة رمضان وجبته للزمالك بعد دفع شرط جزائى قيمته 35 الف جنيه، موضحا أن مصطفى فتحى لم يقدم نصف مستواه حتى الآن ويحتاج معاملة خاصة وأهمل في حق نفسه كثيرا بجانب الإصابات التي لازمته في الفترة الأخير".

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وعن إيقافه، قال محمد صبرى: أنه لم يقدم 50% من إمكانياته مع نادى الزمالك، خاصة بعد إيقافه لمدة سنة بعد مباراة الانسحاب الشهيرة، وأتوقفت ظلم ولم أحرض اللاعبين على الانسحاب في مباراة الأهلى والزمالك، وكابتن فاروق جعفر هو من طلب الانسحاب بعد طرد أيمن عبد العزيز في أول 4 دقائق من المباراة.

وأوضح نجم الزمالك السابق، "أن كمال درويش طلب عدم الانسحاب واستكمال المباراة، فطلب التغيير لأننى لن أكمل المباراة بعد هذه الأحداث، مؤكدا أن طرد أيمن عبد العزيز كان صحيحا وفقا للقانون ولكن هناك روح القانون خصوصا أنها في وسط الملعب وأول 4 دقائق".

وقال محمد صبرى، أن مسئولي الزمالك أبلغونى قبل فترة من المباراة أن هناك حملة مدبرة من اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر ضدى، وتركت التحقيق في اتحاد الكرة بعد 5 ساعات من الأسئلة حتى زهقت ومشيت وقولتلهم عاوزين توقفونى أوقفونى، فخرج قرار إيقافى سنة محليا فقط، وخضت مباراة العودة أمام النجم الساحلى في أفريقيا".