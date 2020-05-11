شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: محمد صلاح يشرف الكرة المصرية واتابعه بشغف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي احمد فتحي، إنه يتابع مباريات النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بشغف كبير. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، أن صلاح يقدم وجبات كروية دسمة في الدوري الإنجليزي ويشرف الكرة المصرية بمهارته. وتتوقف معظم دوريات العالم فى الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا.

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