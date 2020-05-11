شكرا لقرائتكم مصطفى عبده يضع شروط خوضه انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى عبده نجم الأهلي الأسبق أن الكرة المصرية ينقصها الإدارة لتضعها في المكان الصحيح الذي تستحقه، مشيرا إلى ضرورة اجراء بعض التغييرات على اتحاد الكرة.
وأضاف عبده في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الاعلامي سيف زاهر:" تنقصنا الادارة ولابد أن تجرى تغييرات في اتحاد الكرة حتى لو كانت على مستوى تغير الأشخاص فمصر دولة كبيرة ولها تاريخ في كرة القدم.
قوال: ليس لدي أي مانع من خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، لكن بشروط أولها ان تتوفر العدالة الكاملة أثناء الانتخابات، وأشار إلى أن الأولوية حاليا بالنسبة له هو العودة لمجال الإعلام، لافتا أن ربما يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لكن بشروط.
وأكد، أنه يفضل العمل وسط كوكبة تجمع بين الشباب وأصحاب الخبرة، ولا يهمه المنصب بقدر ما يركز في العمل الذي سيقدمه لخدمة الكرة المصرية.
وأوضح: "لست من هواه التجوال في الاقاليم للبحث عن تجميع أكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات اتحاد الكرة".
احتفل النادي الأهلي منذ أشهر بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.
ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.
مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.
وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.
وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.
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