شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: طارق حامد لاعب غير عادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي احمد فتحي، إنه من عشاق مشاهدة طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد لاعب غير عادي في القوة والالتحامات وأستمتع به كثيرا داخل الملعب".

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