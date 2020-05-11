شكرا لقرائتكم محمد صبرى: كنت ضد ضم التوأم.. وطارق حامد الابن الشرعى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صبرى لاعب الزمالك السابق، أنه كان ضد ضم تعاقد الزمالك مع التوأم حسام حسن وإبراهيم من الأهلى بسبب غيرته على الأبيض.

وقال محمد صبرى لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، كنت معترضا على انضمام حسام حسن وإبراهيم لأنهم أبناء الأهلى المتعصبين بدافع حبى للزمالك، ولكن ما قدمه التوأم مع الزمالك والبطولات التي توجنا به كانت حالة في تاريخ النادى بسبب إصرارهم غير الطبيعى، خاصة حسام حسن عنده شغف لتسجيل الأهداف وتحقيق الأهداف".

وأوضح نجم الزمالك أن الزمالك ساعد التوأم في الرد على نادى الأهلى بالأدب، خاصة أن حسام حسن أهلاوى متعصب بشكل كبير حتى بعد لعبه للزمالك وكان يكره سب الجماهير للأهلى وهو في الزمالك.

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وقال محمد صبرى، "إن طارق حامد الابن الشرعى لنادى الزمالك ،رغم تعاقد الزمالك معه من سموحة ولكن ماقدمه والروح الذى يلعب بها تجعله ابنا شرعيا للقلعة البيضاء، وأن مصطفى فتحى هو الأقرب ليكون خليفتى في الملاعب".

وعن تصريحات أسامة نبيه، قال نجم الزمالك: "إن التصريحات التي خرجت من أسامة نبيه مدرب المنتخب والزمالك السابق مجرد زلة لسان وكلنا بنغلط ومش لازم نوقف على الغلطة لكل واحد، ولديه رصيد لنغفر له خطأه ومش لازم نقف لكل الناس على الواحدة".

وعن الحكام، قال نجم الزمالك السابق: الحكام كانت معروف انتماءاتهم، وفيه حكم قالى لو عملت أي حاجة في الملعب هطردك، وهو سبب الانسحاب الأول للزمالك لاعتراضنا على حكم المباراة "الأهلاوى" ولكن هدف حسام حسن في المباراة كان "صحيح" .

وعن سبب تراجع الزمالك، قال صبرى: "إن الفترة من 2007 لـ2013 هي سبب تراجع الزمالك لأننا لم نأخذ بطولات بسبب غياب أبناء النادى، والاعتماد على اللاعبين من الخارج على عكس كل الفترات كان أبناء الزمالك الأكثر وتؤثر على كل القادمين من خارج الزمالك مثل أحمد الكأس الذى يعتبر من أبناء الزمالك لما قدمه مع الفريق، فناشئو الزمالك هم مفتاح تفوق النادى في كل العصور وهو ما يسعى إليها حاليا المستشار مرتضى منصور".