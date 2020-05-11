شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: كنت شاهداً عيان على الغاء الهدف الشهير لحسن شحاتة في مرمى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، أنه كان يحضر مباريات الزمالك منذ صغره من قلب المدرجات.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أول مباراة ساندت فيها الزمالك من الاستاد كانت في عام 1982 التي اُلغي خلالها هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي بلقاء القمة".

وواصل:" الجميع فوجىء بالغاء هذا الهدف ولكني لم أنفعل لحظتها".